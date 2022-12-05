Челябинская охранная фирма банкротит бывшую компанию задержанного экс-чиновника

Задолженность компании-должника перед охранниками превысила 20 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частное охранное предприятие «Варяг-2» (ЧОП) добивается банкротства компании «Красноармейское ДРСУ», собственником которой раньше был экс-начальник комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров. Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области 5 декабря и к производству пока не принято.

«Настоящим кредитор уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ООО «Красноармейское ДРСУ» банкротом. В наличии признаки банкротства, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — уведомил ЧОП на официальном портале «Федресурс».

ЧОП является одним из крупнейших кредиторов Красноармейского ДРСУ. В арбитражном суде рассматривается дело по его иску на 20,3 млн рублей. Свои требования предъявили также другие кредиторы: Зуфар Денисламов требует от компании свыше 19 млн, Татьяна Некрасова — почти 25 млн рублей.

Мажоритарным совладельцем Красноармейского ДРСУ является Евгений Дорохов, аффилированный с компаниями челябинских бизнесменов Вайнштейнов. Кучитаров был директором и соучредителем фирмы до перехода на работу в мэрию Челябинска в августе 2019 года. 5 декабря 2022 года в КДХ прошли обыски, в тот же день Кучитарова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиям. Перед обысками он уволился.

При подготовке материала URA.RU отправил запросы участникам процесса. На момент публикации ответы получены не были.