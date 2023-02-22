На спецоперации погиб солдат ЧВК «Вагнер» из Свердловской области. Фото

В ходе СВО погиб солдат ЧВК «Вагнер» Александр Тонкушин из Верхней Салды
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
С августа 2022 года мужчина был рабочим завода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб житель Верхней Салды (Свердловская область) Александр Тонкушин. Мужчина был работником «Завода нефтепромыслового оборудования УНИКОМ». Об этом рассказала верхнесалдинская администрация.

«Александр Тонкушин погиб в зоне СВО 16 января, мужчина числился в составе ЧВК „Вагенр“. С августа 2022 года он работал в ООО „Завод нефтепромыслового оборудования УНИКОМ“ подсобным рабочим цеха раскроя металла», — сказано в сообщении.

Прощание состоится 23 февраля 2023 года в 11:30. Место: похоронный доме «Помощь» по улице Карла Маркса 1А.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

В зоне СВО погиб солдат из ЧВК «Вагнер»
Фото:

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В ходе спецоперации погиб житель Верхней Салды (Свердловская область) Александр Тонкушин. Мужчина был работником «Завода нефтепромыслового оборудования УНИКОМ». Об этом рассказала верхнесалдинская администрация. «Александр Тонкушин погиб в зоне СВО 16 января, мужчина числился в составе ЧВК „Вагенр“. С августа 2022 года он работал в ООО „Завод нефтепромыслового оборудования УНИКОМ“ подсобным рабочим цеха раскроя металла», — сказано в сообщении. Прощание состоится 23 февраля 2023 года в 11:30. Место: похоронный доме «Помощь» по улице Карла Маркса 1А. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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