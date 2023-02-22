На спецоперации погиб солдат ЧВК «Вагнер» из Свердловской области. Фото

В ходе СВО погиб солдат ЧВК «Вагнер» Александр Тонкушин из Верхней Салды

22 февраля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

С августа 2022 года мужчина был рабочим завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации погиб житель Верхней Салды (Свердловская область) Александр Тонкушин. Мужчина был работником «Завода нефтепромыслового оборудования УНИКОМ». Об этом рассказала верхнесалдинская администрация. «Александр Тонкушин погиб в зоне СВО 16 января, мужчина числился в составе ЧВК „Вагенр“. С августа 2022 года он работал в ООО „Завод нефтепромыслового оборудования УНИКОМ“ подсобным рабочим цеха раскроя металла», — сказано в сообщении. Прощание состоится 23 февраля 2023 года в 11:30. Место: похоронный доме «Помощь» по улице Карла Маркса 1А. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. В зоне СВО погиб солдат из ЧВК «Вагнер» Фото: администрация Верхней Салды

В ходе спецоперации погиб житель Верхней Салды (Свердловская область) Александр Тонкушин. Мужчина был работником «Завода нефтепромыслового оборудования УНИКОМ». Об этом рассказала верхнесалдинская администрация. «Александр Тонкушин погиб в зоне СВО 16 января, мужчина числился в составе ЧВК „Вагенр“. С августа 2022 года он работал в ООО „Завод нефтепромыслового оборудования УНИКОМ“ подсобным рабочим цеха раскроя металла», — сказано в сообщении. Прощание состоится 23 февраля 2023 года в 11:30. Место: похоронный доме «Помощь» по улице Карла Маркса 1А. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.