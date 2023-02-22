В ходе спецоперации погиб житель Верхней Салды (Свердловская область) Александр Тонкушин. Мужчина был работником «Завода нефтепромыслового оборудования УНИКОМ». Об этом рассказала верхнесалдинская администрация.
«Александр Тонкушин погиб в зоне СВО 16 января, мужчина числился в составе ЧВК „Вагенр“. С августа 2022 года он работал в ООО „Завод нефтепромыслового оборудования УНИКОМ“ подсобным рабочим цеха раскроя металла», — сказано в сообщении.
Прощание состоится 23 февраля 2023 года в 11:30. Место: похоронный доме «Помощь» по улице Карла Маркса 1А.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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