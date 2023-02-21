Украина рассмотрит мирный план Китая по конфликту с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал рассмотреть китайский мирный планФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Киевские власти рассмотрят предложения Китая о мирном плане. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главной евродипломатии Жозепом Боррелем.
«Китайский министр Ван И поделился со мной ключевыми элементами китайского плана по мирному урегулированию. […] Мы постараемся вникнуть в подробности. Поэтому, как только мы получим текст, мы тщательно изучим его и придем к решению», — заявил Дмитрий Кулеба. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И прилетит в Москву 21 февраля, передает RT. По информации издания, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Киевские власти рассмотрят предложения Китая о мирном плане. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главной евродипломатии Жозепом Боррелем. «Китайский министр Ван И поделился со мной ключевыми элементами китайского плана по мирному урегулированию. […] Мы постараемся вникнуть в подробности. Поэтому, как только мы получим текст, мы тщательно изучим его и придем к решению», — заявил Дмитрий Кулеба. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И прилетит в Москву 21 февраля, передает RT. По информации издания, он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.