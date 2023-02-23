Екатеринбурженка купила смесь сухофруктов с «сюрпризом». Видео

24 февраля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Внутри пакета с сухофруктами обнаружены насекомые Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине смесь сухофруктов с орехами с живыми насекомыми внутри. Об этом покупатель поделилась в соцсети. «Вот такую смесь орехов и сухофруктов купила сегодня. Продукт приобретен в „Пятерочке“ на улице Чкалова, 258», — сообщила покупатель в группе «Черный список Екатеринбург» соцсети «Вконтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос представителям магазина с целью получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении вредителей в партии киви в Свердловской области. Две тонны фрукта поступили из Ирана.

Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине смесь сухофруктов с орехами с живыми насекомыми внутри. Об этом покупатель поделилась в соцсети. «Вот такую смесь орехов и сухофруктов купила сегодня. Продукт приобретен в „Пятерочке“ на улице Чкалова, 258», — сообщила покупатель в группе «Черный список Екатеринбург» соцсети «Вконтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос представителям магазина с целью получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении вредителей в партии киви в Свердловской области. Две тонны фрукта поступили из Ирана.