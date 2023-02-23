Внутри пакета с сухофруктами обнаружены насекомые
Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине смесь сухофруктов с орехами с живыми насекомыми внутри. Об этом покупатель поделилась в соцсети.
«Вот такую смесь орехов и сухофруктов купила сегодня. Продукт приобретен в „Пятерочке“ на улице Чкалова, 258», — сообщила покупатель в группе «Черный список Екатеринбург» соцсети «Вконтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям магазина с целью получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало об обнаружении вредителей в партии киви в Свердловской области. Две тонны фрукта поступили из Ирана.
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