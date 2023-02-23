23 февраля 2023
22 февраля 2023

Екатеринбурженка купила смесь сухофруктов с «сюрпризом». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, орехи, сухофрукты
Внутри пакета с сухофруктами обнаружены насекомые Фото:

Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине смесь сухофруктов с орехами с живыми насекомыми внутри. Об этом покупатель поделилась в соцсети.

«Вот такую смесь орехов и сухофруктов купила сегодня. Продукт приобретен в „Пятерочке“ на улице Чкалова, 258», — сообщила покупатель в группе «Черный список Екатеринбург» соцсети «Вконтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям магазина с целью получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало об обнаружении вредителей в партии киви в Свердловской области. Две тонны фрукта поступили из Ирана.

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Жительница Екатеринбурга приобрела в магазине смесь сухофруктов с орехами с живыми насекомыми внутри. Об этом покупатель поделилась в соцсети. «Вот такую смесь орехов и сухофруктов купила сегодня. Продукт приобретен в „Пятерочке“ на улице Чкалова, 258», — сообщила покупатель в группе «Черный список Екатеринбург» соцсети «Вконтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос представителям магазина с целью получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении вредителей в партии киви в Свердловской области. Две тонны фрукта поступили из Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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