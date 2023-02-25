Мэр из ХМАО поздравил жителей поселка с юбилеем

Буренков отметил достижения поселка в сфере лесозаготовки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков поздравил жителей поселка Агириш с 55-летним юбилеем и отметил важные достижения муниципалитета. Об этом мэр рассказал на свой странице в telegram-канале.

«Сегодня поселку Агириш исполнилось 55 лет! От всей души поздравляю жителей поселка Агириш с такой знаменательной датой! За 55 лет поселок прошел путь от первого цеха по переработке древесины до создания крупной производственной базы Югорского лесопромышленного холдинга. В настоящее время Агириш имеет развитую инфраструктуру и является центром предпринимательской деятельности Советского района в сфере лесозаготовки», — говорится в сообщении.

Буренков поблагодарил ветеранов, внесших значительный вклад в развитие Агириша, а также всех его жителей за любовь и бережное отношение к своему поселку. «От всего сердца желаю всем счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых достижений!» — выразил пожелания глава района.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил Курганскую область и ее жителей с 80-летним юбилеем. Президент отметил то, что в регионе поддерживают патриотические традиции — курганцы героически защищают Родину, выпускается продукция военного назначения, оказывается поддержка семьям участников спецоперации.