В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение движения из-за непогоды

27 февраля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

На трассе сейчас сильный ветер и обильный снегопад Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями 27 февраля продлили ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости с 6:30. Продлено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль», — заявили в пресс-службе ведомства. Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, но сейчас его продлили до 17:00 по местному времени. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На трассе для оказания помощи водителям задействовано 25 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники.

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями 27 февраля продлили ограничение движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости с 6:30. Продлено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль», — заявили в пресс-службе ведомства. Временное ограничение было введено дорожными службами до 12:00, но сейчас его продлили до 17:00 по местному времени. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На трассе для оказания помощи водителям задействовано 25 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники.