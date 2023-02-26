26 февраля 2023

В Челябинской области ограничение движения на М-5 продлили из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Ограничение движения на М-5 продлится до 20:00 Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 27 февраля продлили ограничение движения до 20:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал»

«Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке М-5 „Урал“ продлено. От границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль движение ограничено до 20:00», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение будет ограничено до 12:00. Позже ограничения продлили до 17:00, а участников дорожного движения попросили воздержаться от дальних поездок.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 27 февраля продлили ограничение движения до 20:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал» «Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке М-5 „Урал“ продлено. От границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль движение ограничено до 20:00», — уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что движение будет ограничено до 12:00. Позже ограничения продлили до 17:00, а участников дорожного движения попросили воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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