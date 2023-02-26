В Челябинской области ограничение движения на М-5 продлили из-за непогоды

Ограничение движения на М-5 продлится до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 27 февраля продлили ограничение движения до 20:00. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал»

«Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке М-5 „Урал“ продлено. От границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль движение ограничено до 20:00», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение будет ограничено до 12:00. Позже ограничения продлили до 17:00, а участников дорожного движения попросили воздержаться от дальних поездок.