Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал сбор военнослужащих на передовой на боевой выход. Видео он разместил на своей странице в соцсети.
«Этого вы нигде не увидите! Подготовка к боевому выходу», — сообщил Волосов в своем Telegram-канале.
На видео группа бойцов деловито, аккуратно и сосредоточенно надевает обмундирование, помогая друг другу закрепить ремни и предметы. Каждый делает метку на ноге с помощью красной липкой ленты. Мужчины улыбаются и машут рукой, закрепляя тяжелые бронежилеты и разгрузки.
Евгений Волосов регулярно отправляет короткие текстовые и видеосообщения с линии фронта. Ранее он рассказывал, что за четыре месяца участия в спецоперации похудел на 17 килограммов.
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