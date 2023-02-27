27 февраля 2023

Житель Копейска показал подготовку к выходу на боевое задание. Видео

Житель Копейска показал подготовку к боевому выходу на передовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы готовятся к выходу на задание (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал сбор военнослужащих на передовой на боевой выход. Видео он разместил на своей странице в соцсети.

«Этого вы нигде не увидите! Подготовка к боевому выходу», — сообщил Волосов в своем Telegram-канале.

На видео группа бойцов деловито, аккуратно и сосредоточенно надевает обмундирование, помогая друг другу закрепить ремни и предметы. Каждый делает метку на ноге с помощью красной липкой ленты. Мужчины улыбаются и машут рукой, закрепляя тяжелые бронежилеты и разгрузки.

Евгений Волосов регулярно отправляет короткие текстовые и видеосообщения с линии фронта. Ранее он рассказывал, что за четыре месяца участия в спецоперации похудел на 17 килограммов.

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Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал сбор военнослужащих на передовой на боевой выход. Видео он разместил на своей странице в соцсети. «Этого вы нигде не увидите! Подготовка к боевому выходу», — сообщил Волосов в своем Telegram-канале. На видео группа бойцов деловито, аккуратно и сосредоточенно надевает обмундирование, помогая друг другу закрепить ремни и предметы. Каждый делает метку на ноге с помощью красной липкой ленты. Мужчины улыбаются и машут рукой, закрепляя тяжелые бронежилеты и разгрузки. Евгений Волосов регулярно отправляет короткие текстовые и видеосообщения с линии фронта. Ранее он рассказывал, что за четыре месяца участия в спецоперации похудел на 17 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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