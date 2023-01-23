Челябинский блогер похудел на фронте на 17 килограммов. Фото

24 января 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Евгений Волосов сбросил 17 килограммов, находясь на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогер Евгений Волосов из Копейска, города-спутника Челябинска, который в конце сентября отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, за время, проведенное в зоне СВО, похудел на 17 килограммов. Как сообщил блогер в социальных сетях, сейчас он весит 95 килограммов. «Уезжал я 112 килограммов, сейчас я вешу 95 килограммов. Прикладываю фото: сентябрь 2022 года в спортзале и январь 2023 года», — написал Волосов в своем telegram-канале. В комментариях к посту некоторые пользователи отмечают, что их мужья и знакомые также вернулись из зоны СВО похудевшими. Это происходит из-за стрессовых ситуаций во время боевых действий и ежедневной физической нагрузки. Волосов отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, которая прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября. Всего было призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они прошли необходимое обучение и отправились в зону СВО. Евгений Волосов похудел на 17 килограммов Фото: telegram-канал Евгения Волосова

Блогер Евгений Волосов из Копейска, города-спутника Челябинска, который в конце сентября отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, за время, проведенное в зоне СВО, похудел на 17 килограммов. Как сообщил блогер в социальных сетях, сейчас он весит 95 килограммов. «Уезжал я 112 килограммов, сейчас я вешу 95 килограммов. Прикладываю фото: сентябрь 2022 года в спортзале и январь 2023 года», — написал Волосов в своем telegram-канале. В комментариях к посту некоторые пользователи отмечают, что их мужья и знакомые также вернулись из зоны СВО похудевшими. Это происходит из-за стрессовых ситуаций во время боевых действий и ежедневной физической нагрузки. Волосов отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, которая прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября. Всего было призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они прошли необходимое обучение и отправились в зону СВО.