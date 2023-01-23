23 января 2023

Челябинский блогер похудел на фронте на 17 килограммов. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Евгений Волосов сбросил 17 килограммов, находясь на фронте Фото:
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Блогер Евгений Волосов из Копейска, города-спутника Челябинска, который в конце сентября отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, за время, проведенное в зоне СВО, похудел на 17 килограммов. Как сообщил блогер в социальных сетях, сейчас он весит 95 килограммов.

«Уезжал я 112 килограммов, сейчас я вешу 95 килограммов. Прикладываю фото: сентябрь 2022 года в спортзале и январь 2023 года», — написал Волосов в своем telegram-канале.

В комментариях к посту некоторые пользователи отмечают, что их мужья и знакомые также вернулись из зоны СВО похудевшими. Это происходит из-за стрессовых ситуаций во время боевых действий и ежедневной физической нагрузки.

Волосов отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, которая прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября. Всего было призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они прошли необходимое обучение и отправились в зону СВО.

Евгений Волосов похудел на 17 килограммов
Фото:

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Блогер Евгений Волосов из Копейска, города-спутника Челябинска, который в конце сентября отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, за время, проведенное в зоне СВО, похудел на 17 килограммов. Как сообщил блогер в социальных сетях, сейчас он весит 95 килограммов. «Уезжал я 112 килограммов, сейчас я вешу 95 килограммов. Прикладываю фото: сентябрь 2022 года в спортзале и январь 2023 года», — написал Волосов в своем telegram-канале. В комментариях к посту некоторые пользователи отмечают, что их мужья и знакомые также вернулись из зоны СВО похудевшими. Это происходит из-за стрессовых ситуаций во время боевых действий и ежедневной физической нагрузки. Волосов отправился на фронт в рамках частичной мобилизации, которая прошла в России в период с 21 сентября по 28 октября. Всего было призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они прошли необходимое обучение и отправились в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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