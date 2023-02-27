Газпром выделил Перми 1,5 млрд рублей на проект к 300-летию

Между правительством Пермского края и «Газпромом» состоялось подписание соглашения о выделении 1,5 млрд на реконструкцию стадиона «Юность». Проект является одним из приоритетных к 300-летию Перми. Об этом сообщила на заседании пермской гордумы замминистра спорта Марина Зиннер.
«Пермский край подписал с „Газпромом“ соглашение о выделении 1,5 млрд руб. для реконструкции стадиона „Юность“», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале со ссылкой на Зиннер. Также замминистра добавила, что у края есть обязательство сдать объект до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что корпорация выделит такую сумму на реконструкцию стадиона в рамках программы «Газпром — детям». В стадионе планируется разместить открытую арену для занятий конькобежным спортом, хоккеем, мини-футболом и др. В декабре стало известно, что краевые власти бесплатно получат «Юность» в свою собственность.
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