Крузе уверен, что действует в рамках Венской конвенции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе попросил у Министерства иностранных дел России разрешение на установку якобы прибора для измерения радиации. Помещать шпионскую технику планируют на БЦ «Высоцкий». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе предложил Представительству МИД России в Екатеринбурге установить шпионскую технику на крыше „Высоцкого“ якобы „для измерения уровня радиации“», — заявил источник. По его слова, таким образом Генконсульство ФРГ планирует использовать прибор двойного назначения, чтобы шпионить за оборонными предприятиями Урала.

В документе, который опубликован в telegram-канале Mash, сам Крузе поясняет, что действует согласно Венской конвенции, которая подразумевает выполнение консульских задач. «К таким задачам относится — следить всеми законными средствами за состоянием и развитием ситуации в коммерческой, экономической, культурной и научной сферах государства, на территории которого размещено представительство», — сказано в документе.

Также Матиас Крузе сообщает, что планирует установить прибор для измерения радиоактивного фона на БЦ «Высоцкий». Измерительная станция будет состоять из зонда и передатчика данных произведенных замеров.

Последний раз генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе широко обсуждался в СМИ в октябре 2022 года. Тогда он впервые за три года устроил закрытый прием по случаю Дня германского единства — в отеле Hyatt. Также Крузе обвиняли в харассменте одна из многих любовниц.

Фото: telegram-канал Mash