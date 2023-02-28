28 февраля 2023

В Пермском крае продается завод по производству экологичных продуктов из молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна 7
На заводе молоко перерабатывается в продукты эко-категории Фото:

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) продается бизнес по производству продуктов эко-категории из молока. Об этом говорится на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Работающее производство по переработке молока в продукты эко-категории. Производимые продукты: сыр твердый и мягкий, масло, сметана, сливки, творог, йогурт, сухое и фасованное в пакеты молоко. Сырье поставляется с соседней фермы», — говорится в объявлении.

На участке находится трансформаторная подстанция и своя котельная на дровах. Владелец оставит на заводе все оборудование, необходимое для производства. Стоимость бизнеса — 29 800 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают купить молочный завод, расположенный в Кунгурском районе (Пермский край). За бизнес продавец запросил 29,9 миллионов рублей.

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В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) продается бизнес по производству продуктов эко-категории из молока. Об этом говорится на популярном сайте бесплатных объявлений. «Работающее производство по переработке молока в продукты эко-категории. Производимые продукты: сыр твердый и мягкий, масло, сметана, сливки, творог, йогурт, сухое и фасованное в пакеты молоко. Сырье поставляется с соседней фермы», — говорится в объявлении. На участке находится трансформаторная подстанция и своя котельная на дровах. Владелец оставит на заводе все оборудование, необходимое для производства. Стоимость бизнеса — 29 800 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают купить молочный завод, расположенный в Кунгурском районе (Пермский край). За бизнес продавец запросил 29,9 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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