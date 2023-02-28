В Свердловской области загорелась лыжная база «Дружба». Фото, видео

01 марта 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Пожар на базе «Дружба» начался утром 1 марта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тугулыме (Свердловская область) загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова, 2. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Загорелась лыжная база в Тугулыме. Огонь видно издалека, полыхает крыша», — сообщил очевидец. В telegram-канале МЧС РФ сообщили, что к месту происшествия стянули 11 спасателей на четырех специальных машинах. Пожар начался в административном здании лыжной базы. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту сообщили, что информация о происшествии поступила в 6:58, к моменту публикации новости пожар был потушен. Фото: URA.RU Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Тугулыме (Свердловская область) загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова, 2. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Загорелась лыжная база в Тугулыме. Огонь видно издалека, полыхает крыша», — сообщил очевидец. В telegram-канале МЧС РФ сообщили, что к месту происшествия стянули 11 спасателей на четырех специальных машинах. Пожар начался в административном здании лыжной базы. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту сообщили, что информация о происшествии поступила в 6:58, к моменту публикации новости пожар был потушен.