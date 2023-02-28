28 февраля 2023

В Свердловской области загорелась лыжная база «Дружба». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар на базе «Дружба» начался утром 1 марта (архивное фото) Фото:

В Тугулыме (Свердловская область) загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова, 2. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Загорелась лыжная база в Тугулыме. Огонь видно издалека, полыхает крыша», — сообщил очевидец.

В telegram-канале МЧС РФ сообщили, что к месту происшествия стянули 11 спасателей на четырех специальных машинах. Пожар начался в административном здании лыжной базы. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту сообщили, что информация о происшествии поступила в 6:58, к моменту публикации новости пожар был потушен.

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В Тугулыме (Свердловская область) загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова, 2. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Загорелась лыжная база в Тугулыме. Огонь видно издалека, полыхает крыша», — сообщил очевидец. В telegram-канале МЧС РФ сообщили, что к месту происшествия стянули 11 спасателей на четырех специальных машинах. Пожар начался в административном здании лыжной базы. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту сообщили, что информация о происшествии поступила в 6:58, к моменту публикации новости пожар был потушен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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