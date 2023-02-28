Пожар на базе «Дружба» начался утром 1 марта (архивное фото)
В Тугулыме (Свердловская область) загорелась лыжная база «Дружба» на улице Колмогорова, 2. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Загорелась лыжная база в Тугулыме. Огонь видно издалека, полыхает крыша», — сообщил очевидец.
В telegram-канале МЧС РФ сообщили, что к месту происшествия стянули 11 спасателей на четырех специальных машинах. Пожар начался в административном здании лыжной базы. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту сообщили, что информация о происшествии поступила в 6:58, к моменту публикации новости пожар был потушен.
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