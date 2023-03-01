В Екатеринбурге на месте «Якитории» откроется столовая «Патриот»

Теперь екатеринбуржцы будут посещать столовую на Вайнера,12 вместо японского ресторана Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на Вайнера, 12, где ранее работали японский ресторан «Якитория» из Москвы и бургерная рэпера Тимати Black Star Burger, откроется бюджетная столовая «Патриот». Информация о предстоящем открытии появилась на карте «2ГИС».

«Столовая „Патриот“ на Вайнера,12. Скоро открытие», — указано в сообщении на карте. О точной дате запуска представители компании не сообщают. Дозвониться до руководства сети корреспонденту URA.RU не удалось.

Сеть столовых и кулинарий «Патриот» специализируется на домашней еде и имеет пять точек в Екатеринбурге. Компания предоставляет комплексные обеды от 199 рублей и доставляет выпечку на заказ.

В ноябре 2022 года спустя год работы закрылось заведение московской сети ресторанов японской кухни «Якитория», которое пытались продать за семь миллионов рублей. До этого на этом же месте работала бургерная рэпера Тимати Black Star Burger.