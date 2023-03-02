02 марта 2023

В Челябинской области в туристический сезон не хватает гостиниц

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе представлена большая вариативность гостиниц по ценам и категориям Фото:

В Челябинской области во время туристического сезона не хватает гостиничного фонда. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

«Челябинск и область предлагают большую вариативность категорий гостиничного фонда и цен. Практика показывает, что во время „высокого“ сезона сохраняется дефицит мест», — говорится в сообщении КСП в официальном telegram-канале ведомства.

В палате сообщили, чтобы избежать дефицита мест, необходимо развивать курорты по принципу всесезонности. Это позволит сохранять эффективность гостиничного бизнеса на протяжении всего года и увеличить гостиничный фонд.

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В Челябинской области во время туристического сезона не хватает гостиничного фонда. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона. «Челябинск и область предлагают большую вариативность категорий гостиничного фонда и цен. Практика показывает, что во время „высокого“ сезона сохраняется дефицит мест», — говорится в сообщении КСП в официальном telegram-канале ведомства. В палате сообщили, чтобы избежать дефицита мест, необходимо развивать курорты по принципу всесезонности. Это позволит сохранять эффективность гостиничного бизнеса на протяжении всего года и увеличить гостиничный фонд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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