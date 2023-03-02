В Челябинской области в туристический сезон не хватает гостиниц

В регионе представлена большая вариативность гостиниц по ценам и категориям
В Челябинской области во время туристического сезона не хватает гостиничного фонда. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.
«Челябинск и область предлагают большую вариативность категорий гостиничного фонда и цен. Практика показывает, что во время „высокого“ сезона сохраняется дефицит мест», — говорится в сообщении КСП в официальном telegram-канале ведомства.
В палате сообщили, чтобы избежать дефицита мест, необходимо развивать курорты по принципу всесезонности. Это позволит сохранять эффективность гостиничного бизнеса на протяжении всего года и увеличить гостиничный фонд.
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