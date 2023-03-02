02 марта 2023

Зюганов решил отдать мандат осужденного коммуниста руководителю челябинского хоккея на валенках

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Владимиром Меньшовым. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов одобрил кандидатуру Андрея Дуды Фото:

В КПРФ определись с кандидатом на мандат депутата ЗСО Челябинской области Армана Аракеляна, который досрочно сложил свои полномочия из-за обвинительного приговора суда. Как сообщил URA.RU источник в партии, им стал председатель федерации хоккея на валенках Андрей Дуда.

«Кандидатура Дуды согласована в Москве. В ближайшее время об этом уведомит областной избирком. Вручение мандата состоится на мартовской сессии ЗСО», — сообщил источник

Дуде 54 года. Он занимает в ЗСО должность помощника депутата. В 2020 году Дуда выдвигался в заксобрание по спискам КПРФ, но не набрал нужного количества голосов.

URA.RU связалось с первым секретарем челябинского обкома партии Игорем Егоровым. Он попросил перезвонить позднее.

Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В зале суда была доказана причастность Аракеляна к даче взяток сотрудникам Росавтодора и «Росдортехнологий». Кроме тюремного срока депутата обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей.

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В КПРФ определись с кандидатом на мандат депутата ЗСО Челябинской области Армана Аракеляна, который досрочно сложил свои полномочия из-за обвинительного приговора суда. Как сообщил URA.RU источник в партии, им стал председатель федерации хоккея на валенках Андрей Дуда. «Кандидатура Дуды согласована в Москве. В ближайшее время об этом уведомит областной избирком. Вручение мандата состоится на мартовской сессии ЗСО», — сообщил источник Дуде 54 года. Он занимает в ЗСО должность помощника депутата. В 2020 году Дуда выдвигался в заксобрание по спискам КПРФ, но не набрал нужного количества голосов. URA.RU связалось с первым секретарем челябинского обкома партии Игорем Егоровым. Он попросил перезвонить позднее. Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В зале суда была доказана причастность Аракеляна к даче взяток сотрудникам Росавтодора и «Росдортехнологий». Кроме тюремного срока депутата обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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