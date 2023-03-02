Зюганов решил отдать мандат осужденного коммуниста руководителю челябинского хоккея на валенках

В КПРФ определись с кандидатом на мандат депутата ЗСО Челябинской области Армана Аракеляна, который досрочно сложил свои полномочия из-за обвинительного приговора суда. Как сообщил URA.RU источник в партии, им стал председатель федерации хоккея на валенках Андрей Дуда.
«Кандидатура Дуды согласована в Москве. В ближайшее время об этом уведомит областной избирком. Вручение мандата состоится на мартовской сессии ЗСО», — сообщил источник
Дуде 54 года. Он занимает в ЗСО должность помощника депутата. В 2020 году Дуда выдвигался в заксобрание по спискам КПРФ, но не набрал нужного количества голосов.
URA.RU связалось с первым секретарем челябинского обкома партии Игорем Егоровым. Он попросил перезвонить позднее.
Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В зале суда была доказана причастность Аракеляна к даче взяток сотрудникам Росавтодора и «Росдортехнологий». Кроме тюремного срока депутата обязали выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей.
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