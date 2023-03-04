04 марта 2023
03 марта 2023

В Пермском крае подросток вымогал деньги у односельчанина, угрожая убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Противоправные действия юный пермяк сопровождал угрозами убийства Фото:

Несовершеннолетний жителя Юрлинского округа (Пермский край) вымогал деньги у односельчанина, угрожая тому убийством при помощи ножа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что в 2022 году виновный с целью противоправного завладения имуществом несовершеннолетнего односельчанина, требовал от него передачи денег. Сопровождал он свои действия угрозами применения насилия и угрозами убийством с использованием ножа», — указано на сайте ведомства.

Молодой пермяк был признан виновным по статье о вымогательстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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Несовершеннолетний жителя Юрлинского округа (Пермский край) вымогал деньги у односельчанина, угрожая тому убийством при помощи ножа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что в 2022 году виновный с целью противоправного завладения имуществом несовершеннолетнего односельчанина, требовал от него передачи денег. Сопровождал он свои действия угрозами применения насилия и угрозами убийством с использованием ножа», — указано на сайте ведомства. Молодой пермяк был признан виновным по статье о вымогательстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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