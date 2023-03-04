В Пермском крае подросток вымогал деньги у односельчанина, угрожая убийством

Несовершеннолетний жителя Юрлинского округа (Пермский край) вымогал деньги у односельчанина, угрожая тому убийством при помощи ножа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю.
«Следствием и судом установлено, что в 2022 году виновный с целью противоправного завладения имуществом несовершеннолетнего односельчанина, требовал от него передачи денег. Сопровождал он свои действия угрозами применения насилия и угрозами убийством с использованием ножа», — указано на сайте ведомства.
Молодой пермяк был признан виновным по статье о вымогательстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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