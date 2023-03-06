Аналитик, раскрывший потери США во Вьетнаме, заявил о риске ядерной войны из-за Украины

Разоблачитель Пентагона Эллсберг: конфликт на Украине ведет к прямой ядерной конфронтации между Россией и США

Украинский конфликт закончится ядерной конфронтацией США и России, считает военный аналитик Дэниел Эллсберг Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт закончится ядерной войной России и США. Об этом предупредил военный аналитик и разоблачитель Пентагона Дэниел Эллсберг в своем прощальном обращении к своим коллегам.

«Нынешний риск ядерной войны из-за Украины настолько велик, насколько мир никогда не видел», — заявил Дэниел Эллсберг, его цитирует издание Countercurrents. Он отметил, что США не слышат призывов Москвы перестать спонсировать украинский конфликт, что неизбежно закончится ядерной конфронтацией.

Военный аналитик Дэниел Эллсберг известен как разоблачитель Пентагона, который опубликовал «Документы Пентагона», свидетельствующие о том, что США пытались эскалировать вьетнамский конфликт. Он является соратником создателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа. Эллсберг также рассказал, что у него неоперабельный рак поджелудочной железы. 91-летний аналитик заявил, что отказался от химиотерапии.

В США опасаются ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном. Американские обозреватели считают, что местные власти должны склонить Киев к переговорам, чтобы конфликт не перерос в ядерную войну, передает RT.