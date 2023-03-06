Миасский автозавод выплатит тринадцатую зарплату

Сотрудникам бизнеса «Грузовые автомобили» выплатят тринадцатую зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) по итогам 2022 года выплатит сотрудникам тринадцатую зарплату. В пресс-службе предприятия со ссылкой на гендиректора Павла Яковлева URA.RU рассказали, что решение озвучили 6 марта на совещании линейных руководителей.

«Сотрудники бизнеса „Грузовые автомобили“ 7 марта получат вознаграждение по результатам работы в 2022 году. В результате усилий всего коллектива предприятия запланированные показатели были выполнены, а чистая прибыль выросла по итогам года на 13%», — отметил Яковлев.

Гендиректор подчеркнул, что прошедший год стал временем годом наращивания производственных мощностей, развития политики импортозамещения, масштабного набора персонала. Сотрудникам выплатят бонус в размере средней ежемесячной заработной платы. Премию по итогам 2022 года получат 5718 сотрудников.

Условия получения годового вознаграждения остались прежними. При начислении бонуса учтут стаж работы, который должен составлять не менее шести месяцев за истекший год. Также на момент выплаты работник должен состоять в трудовых отношениях с предприятием и не иметь дисциплинарных взысканий.

За год средний заработок работников завода увеличился в 2022 году на 28%. В течение периода доходы сотрудников увеличивали четыре раза. Для иногороднего персонала в 2023 году предприятие оборудует хостелы.