В Перми снизился спрос на стройматериалы

В Перми стали меньше закупать стройматериалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяки за последний год стали меньше закупать стройматериалы. Несмотря на то, что цены после скачка вверх в феврале 2022 года вернулись на прежний уровень. Об этом URA.RU рассказал специалист в сфере продаж стройматериалов и мебели Владимир Ли.

«По рынку стройматериалов тренд падающий. У крупных сетевиков, таких как „Леруа Мерлен“, Castorama, дела обстоят лучше — большую долю рынка они забирают. Но и у них спрос тоже снизился», — рассказал URA.RU собеседник.

Тем не менее, как подчеркнул собеседник, люди продолжают строить дома и сейчас начинают готовиться к дачному сезону. До середины апреля пермяки предпочитают заниматься внутренней отделкой помещений: покупают обои, линолеум и т. д. А с середины апреля и с начала мая пойдет спрос на теплицы, поликарбонат, цемент.

По словам Владимира Ли, после февраля 2022 года цены на стройматериалы резко взлетели вверх, но во второй половине года вернулись обратно. С учетом инфляции цены растут ежегодно на 5-7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за удорожания строматериалов в Перми скорректировали сроки и стоимость проектов по строительству спортивных залов в школах №79, 81, 96. Также осенью 2022 года были продлены сроки по строительству спортплощадок в школе №55 и Школе бизнеса и предпринимательства.