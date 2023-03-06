Депутат из ХМАО рассекретил схему согласования кандидатов от «Коммунистов России»

«Коммунисты России» консультируются с департаментом внутренней политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин заявил, что партия «Коммунисты России» согласовывает кандидатуры для выборов в ХМАО с департаментом внутренней политики округа. Насибуллин рассказал корреспонденту URA.RU, что намеревался баллотироваться от партии на предстоящих выборах в Кондинском районе, но получил отказ.

«„Коммунисты России“ согласовывают кандидатуры для выборов в ХМАО с департаментом внутренней политики. Я собирался баллотироваться от партии на предстоящих выборов главы сельского поселения Мулымья. Я созванивался с лидером партии Сергеем Малинковичем, и он ответил мне, что после ряда скандалов кандидатуру должен согласовывать окружной ДВП», — заявил Насибуллин.

Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович сообщил корреспонденту агентства, что все согласования потенциальных кандидатов идут по партийной линии. По его словам, партия обычно не выдвигает посторонних. «У нас есть своя служба безопасности, есть своя кадровая комиссия. При чем здесь департамент? Но мы можем спросить, какие отношения у власти с кандидатом. У нас был такой [Вадим] Абдуррахманов, который проводил пикеты против СВО, его лишили родительских прав. Теперь, обжегшись в ХМАО на таком персонаже, мы хотим больше информации получать о людях, которые будут выдвигаться от партии», — уточнил Малинкович.

Журналист агентства направил в правительство округа запрос с просьбой прокомментировать информацию о согласовании либо консультировании кандидатур. Однако на момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен из Урая Олег Тимошенко, который, по словам Насибуллина, угрожал ему, пойдет под суд. Его обвиняют в мошенничестве на муниципальных контрактах.