07 марта 2023

Шольц дал неутешительный прогноз по наступлению мира на Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Шольц считает, что необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц делает вывод о том, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Такое суждение он высказал во вторник во время встречи с согражданами в Котбусе (Германия).

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе. Однако из-за этого необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов», — отметил канцлер в материале ТАСС.

Ранее страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, как только закончится конфликт с Россией. По словам канцлера, Германия готова организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке они еще не пришли.

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Канцлер Германии Олаф Шольц делает вывод о том, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Такое суждение он высказал во вторник во время встречи с согражданами в Котбусе (Германия). «Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе. Однако из-за этого необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов», — отметил канцлер в материале ТАСС. Ранее страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, как только закончится конфликт с Россией. По словам канцлера, Германия готова организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке они еще не пришли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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