Шольц дал неутешительный прогноз по наступлению мира на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц делает вывод о том, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Такое суждение он высказал во вторник во время встречи с согражданами в Котбусе (Германия).
«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе. Однако из-за этого необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов», — отметил канцлер в материале ТАСС.
Ранее страны Запада готовы предоставить Украине определенные гарантии безопасности, как только закончится конфликт с Россией. По словам канцлера, Германия готова организовать определенного рода гарантии для этой страны на будущий мирный период. Но к этой точке они еще не пришли.
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