09 марта 2023

Власти ХМАО планируют заключить соглашение с фондом «Круг добра»

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Тяжелобольные дети смогут быстрее получать медицинскую помощь Фото:

Правительство ХМАО планирует заключить соглашение с благотворительным фондом «Круг добра», помогающим оказывать медицинскую помощь детям с тяжелыми и редкими врожденными заболеваниями. На официальном портале властей Югры появилась информация, что такое решение было принято на заседании правительства округа.

«Югра будет сотрудничать с фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими орфанными, заболеваниями „Круг добра“. Это решение приняло правительство региона в ходе очередного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова», — сообщается в публикации.

По данным правительства, совместная работа с фондом позволит организовать своевременное и качественное предоставление медицинской помощи, лекарств, медицинских изделий и редких препаратов. Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что сотрудничество позволит сократить сроки рассмотрения документов и ускорить выдачу лекарств тяжелобольным детям. «Если раньше с момента обращения в фонд до получения лекарственных препаратов могло пройти три-четыре месяца, то сегодня это будет происходить в течение месяца», — заявил Добровольский.

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Правительство ХМАО планирует заключить соглашение с благотворительным фондом «Круг добра», помогающим оказывать медицинскую помощь детям с тяжелыми и редкими врожденными заболеваниями. На официальном портале властей Югры появилась информация, что такое решение было принято на заседании правительства округа. «Югра будет сотрудничать с фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими орфанными, заболеваниями „Круг добра“. Это решение приняло правительство региона в ходе очередного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова», — сообщается в публикации. По данным правительства, совместная работа с фондом позволит организовать своевременное и качественное предоставление медицинской помощи, лекарств, медицинских изделий и редких препаратов. Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что сотрудничество позволит сократить сроки рассмотрения документов и ускорить выдачу лекарств тяжелобольным детям. «Если раньше с момента обращения в фонд до получения лекарственных препаратов могло пройти три-четыре месяца, то сегодня это будет происходить в течение месяца», — заявил Добровольский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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