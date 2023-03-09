В Челябинске осудили банду, разгромившую предприятие бывшего криминального авторитета

Каждый из членов банды получил заслуженное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском областном суде провозгласили приговор членам организованной преступной группировки (ОПГ), которая 10 лет назад разгромила предприятие «ССВ-Мечел», принадлежащее бывшему представителю криминального мира Станиславу Смелову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, каждый из подсудимых получил наказание в зависимости от степени участия в преступлениях.

«Шестеро подсудимых признаны виновными в разбойном нападении, в хищении оружия и боеприпасов. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на сроки от шести с половиной до 10 лет. Двоим назначен условный срок отбывания наказания, четверым предстоит отбывать наказание в исправительных учреждениях строгого режима», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что, помимо лишения свободы, подсудимые обязаны возместить потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 356 тысяч рублей. Одному из членов ОПГ удалось избежать наказания. Он был оправдан.

Банда пришла на предприятие к Смелову в 2013 году. Не найдя хозяина, они начали издеваться над рабочими, избили их и заставили копать могилы. После чего разгромили производственные цеха и забрали имущество на сумму свыше 400 тысяч рублей. За три года до этого они выселили Смелова с семьей из его дома.

Потерю предприятия Смелов не смог стерпеть и попытался устроить самосуд. В середине декабря 2013 года он расстрелял автомобиль одного из соперников, был задержан и предан суду. В июне 2015 года его признали виновным в разбое, краже и хулиганстве и отправили в колонию на 10 лет. Смелов проявил свой буйный характер еще до заседания суда. Он пытался драться с конвоирами, разбил себе лицо. Во время заседания суда Смелов вел себя агрессивно. Он высказывал угрозы в адрес присутствующих в зале, кричал, что убьет адвоката потерпевших и судью. Когда его выводили из зала он проломил дверь и нанес травму одному из конвоиров.