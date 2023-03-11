В Тюменской области мужчина прятался от полиции, но был найдет

На местного жителя установили административный надзор сроком на 8 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По решению Тобольского суда (Тюменская область) Сергея Кугаевского отправили в колонию строгого режима на 5 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора.

«Сергей в свои 33 года имеет восемь судимостей за кражи, мошенничество и тяжкий вред здоровью. Суд установил на него административный надзор сроком на 8 лет. Когда его освободили, 11 февраля 2022 года, из исправительной колонии, ему объяснили о необходимости прибыть в Тобольск согласно выданному предписанию, он должен был встать в трехдневный срок на учет в МО МВД России», — пишут в пресс-службе суда.

По данным ведомства, при освобождении Сергей дал неверный адрес места проживания, сразу уехал в Тюмень, затем в Кемеровскую область, в полицию не обращался, на учет не вставал. Был задержан сотрудниками полиции, когда вернулся в Тобольск.

Ранее Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор местному жителю Алексею Быкову, который совершил три преступления за один день. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на 3 года 10 месяцев лишен права управлять транспортом.