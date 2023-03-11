11 марта 2023
10 марта 2023

В Тюменской области мужчина прятался от полиции, но был найдет

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
На местного жителя установили административный надзор сроком на 8 лет Фото:

По решению Тобольского суда (Тюменская область) Сергея Кугаевского отправили в колонию строгого режима на 5 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора.

«Сергей в свои 33 года имеет восемь судимостей за кражи, мошенничество и тяжкий вред здоровью. Суд установил на него административный надзор сроком на 8 лет. Когда его освободили, 11 февраля 2022 года, из исправительной колонии, ему объяснили о необходимости прибыть в Тобольск согласно выданному предписанию, он должен был встать в трехдневный срок на учет в МО МВД России», — пишут в пресс-службе суда.

По данным ведомства, при освобождении Сергей дал неверный адрес места проживания, сразу уехал в Тюмень, затем в Кемеровскую область, в полицию не обращался, на учет не вставал. Был задержан сотрудниками полиции, когда вернулся в Тобольск.

Ранее Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор местному жителю Алексею Быкову, который совершил три преступления за один день. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на 3 года 10 месяцев лишен права управлять транспортом.

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По решению Тобольского суда (Тюменская область) Сергея Кугаевского отправили в колонию строгого режима на 5 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора. «Сергей в свои 33 года имеет восемь судимостей за кражи, мошенничество и тяжкий вред здоровью. Суд установил на него административный надзор сроком на 8 лет. Когда его освободили, 11 февраля 2022 года, из исправительной колонии, ему объяснили о необходимости прибыть в Тобольск согласно выданному предписанию, он должен был встать в трехдневный срок на учет в МО МВД России», — пишут в пресс-службе суда. По данным ведомства, при освобождении Сергей дал неверный адрес места проживания, сразу уехал в Тюмень, затем в Кемеровскую область, в полицию не обращался, на учет не вставал. Был задержан сотрудниками полиции, когда вернулся в Тобольск. Ранее Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор местному жителю Алексею Быкову, который совершил три преступления за один день. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на 3 года 10 месяцев лишен права управлять транспортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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