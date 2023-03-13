Свердловчанка пожаловалась на проблемы с переездом из аварийного дома, где обрушилась стена. Видео

14 марта 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Свердловчанка не может переехать из аварийного дома, где обрушилась стена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница дома в Серове (Свердловская область) на улице Пристанционная, 4, в котором вечером 13 марта обрушилась стена, пожаловалась на проблемы в переезде из аварийного дома. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети. «Сколько лет уже стоим на очереди переезда из аварийного жилья, нам тоже обещают квартиру. Кому-то из нашего дома уже дали квартиры в новом доме, а нам нет», — рассказала свердловчанка в видео, публикованном в сообществе «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, она живет в этом доме с самого начала. Согласно данным Фонда развития территорий, здание признано аварийный в 2016 году, сейчас идет расселение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Серовского городского округа. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что стена в доме обрушилась примерно в 20 часов 13 марта. В МЧС сообщали, что причиной стало скопление снежных покровов на балконе, пострадавших в результате ЧП нет.

Жительница дома в Серове (Свердловская область) на улице Пристанционная, 4, в котором вечером 13 марта обрушилась стена, пожаловалась на проблемы в переезде из аварийного дома. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети. «Сколько лет уже стоим на очереди переезда из аварийного жилья, нам тоже обещают квартиру. Кому-то из нашего дома уже дали квартиры в новом доме, а нам нет», — рассказала свердловчанка в видео, публикованном в сообществе «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, она живет в этом доме с самого начала. Согласно данным Фонда развития территорий, здание признано аварийный в 2016 году, сейчас идет расселение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Серовского городского округа. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что стена в доме обрушилась примерно в 20 часов 13 марта. В МЧС сообщали, что причиной стало скопление снежных покровов на балконе, пострадавших в результате ЧП нет.