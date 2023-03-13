13 марта 2023

Свердловчанка пожаловалась на проблемы с переездом из аварийного дома, где обрушилась стена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Свердловчанка не может переехать из аварийного дома, где обрушилась стена Фото:

Жительница дома в Серове (Свердловская область) на улице Пристанционная, 4, в котором вечером 13 марта обрушилась стена, пожаловалась на проблемы в переезде из аварийного дома. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети.

«Сколько лет уже стоим на очереди переезда из аварийного жилья, нам тоже обещают квартиру. Кому-то из нашего дома уже дали квартиры в новом доме, а нам нет», — рассказала свердловчанка в видео, публикованном в сообществе «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, она живет в этом доме с самого начала. Согласно данным Фонда развития территорий, здание признано аварийный в 2016 году, сейчас идет расселение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Серовского городского округа. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что стена в доме обрушилась примерно в 20 часов 13 марта. В МЧС сообщали, что причиной стало скопление снежных покровов на балконе, пострадавших в результате ЧП нет.

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Жительница дома в Серове (Свердловская область) на улице Пристанционная, 4, в котором вечером 13 марта обрушилась стена, пожаловалась на проблемы в переезде из аварийного дома. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети. «Сколько лет уже стоим на очереди переезда из аварийного жилья, нам тоже обещают квартиру. Кому-то из нашего дома уже дали квартиры в новом доме, а нам нет», — рассказала свердловчанка в видео, публикованном в сообществе «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, она живет в этом доме с самого начала. Согласно данным Фонда развития территорий, здание признано аварийный в 2016 году, сейчас идет расселение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Серовского городского округа. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что стена в доме обрушилась примерно в 20 часов 13 марта. В МЧС сообщали, что причиной стало скопление снежных покровов на балконе, пострадавших в результате ЧП нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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