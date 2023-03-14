Суд вынес приговор екатеринбуржцу, который вместе с мусором сжег двух человек

Екатеринбуржец, который случайно сжег двух человек, приговорен к 5,5 года колонии
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В пожаре погибли два человека (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец Юрий Балахнин, который гулял по улице Отдыха и, сжигая мусор, случайно поджег дом и тем самым убил двух человек, приговорен к 5,5 года колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд признал Юрия Балахнина виновным <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении суда. Его признали виновным по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел днем 28 февраля. Балахнин, будучи нетрезвым, увидел мусорный пакет, стоявший у крыльца одного из домов по улице Отдыха, и поднес к пакету зажигалку. Огонь перебросился на здание, в котором погибли двое человек.

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Екатеринбуржец Юрий Балахнин, который гулял по улице Отдыха и, сжигая мусор, случайно поджег дом и тем самым убил двух человек, приговорен к 5,5 года колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд признал Юрия Балахнина виновным <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении суда. Его признали виновным по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел днем 28 февраля. Балахнин, будучи нетрезвым, увидел мусорный пакет, стоявший у крыльца одного из домов по улице Отдыха, и поднес к пакету зажигалку. Огонь перебросился на здание, в котором погибли двое человек.
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