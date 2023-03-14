Суд вынес приговор екатеринбуржцу, который вместе с мусором сжег двух человек

Екатеринбуржец, который случайно сжег двух человек, приговорен к 5,5 года колонии

В пожаре погибли два человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Юрий Балахнин, который гулял по улице Отдыха и, сжигая мусор, случайно поджег дом и тем самым убил двух человек, приговорен к 5,5 года колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд признал Юрия Балахнина виновным <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении суда. Его признали виновным по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и уничтожение имущества.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел днем 28 февраля. Балахнин, будучи нетрезвым, увидел мусорный пакет, стоявший у крыльца одного из домов по улице Отдыха, и поднес к пакету зажигалку. Огонь перебросился на здание, в котором погибли двое человек.