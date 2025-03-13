Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Каменске-Уральском, избежал ареста

Подозреваемый будет под стражей два месяца
Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал запрет определенных действий водителю автобуса Сергею Десятову, который 11 марта сбил пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Десятову нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Его отпустили из-под стражи в зале суда.
ЧП произошло утром на улице Добролюбова, 3. Автобус занесло и он влетел в двух пешеходов. Один скончался на месте от полученных травм, второй — попал в больницу.
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