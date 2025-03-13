Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Каменске-Уральском, избежал ареста

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Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , преступник, подсудимый, суд, клетка, наручники
Подозреваемый будет под стражей два месяца Фото:

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал запрет определенных действий водителю автобуса Сергею Десятову, который 11 марта сбил пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

Десятову нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

ЧП произошло утром на улице Добролюбова, 3. Автобус занесло и он влетел в двух пешеходов. Один скончался на месте от полученных травм, второй — попал в больницу.

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Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал запрет определенных действий водителю автобуса Сергею Десятову, который 11 марта сбил пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Десятову нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Его отпустили из-под стражи в зале суда. ЧП произошло утром на улице Добролюбова, 3. Автобус занесло и он влетел в двух пешеходов. Один скончался на месте от полученных травм, второй — попал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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