Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Каменске-Уральском, избежал ареста

13 марта 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Подозреваемый будет под стражей два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал запрет определенных действий водителю автобуса Сергею Десятову, который 11 марта сбил пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Десятову нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Его отпустили из-под стражи в зале суда. ЧП произошло утром на улице Добролюбова, 3. Автобус занесло и он влетел в двух пешеходов. Один скончался на месте от полученных травм, второй — попал в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) избрал запрет определенных действий водителю автобуса Сергею Десятову, который 11 марта сбил пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Десятову нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Его отпустили из-под стражи в зале суда. ЧП произошло утром на улице Добролюбова, 3. Автобус занесло и он влетел в двух пешеходов. Один скончался на месте от полученных травм, второй — попал в больницу.