В ХМАО два подростка подозреваются в изнасиловании школьницы

14 марта 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО выясняет обстоятельства изнасилования третьеклассницы в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березовском районе (ХМАО) два подростка из коррекционной школы подозреваются в изнасиловании ученицы. Источник URA.RU в правоохранительных структурах подтвердил информацию. «В совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней подозреваются два подростка, также несовершеннолетние. Они страдают слабоумием. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Но сам инцидент произошел не на территории школы», — сообщил инсайдер. Источник агентства опроверг информацию о том, что насильственные действия совершали на протяжении месяца. В настоящее время проходят следственные мероприятия по делу. Пострадавшей девочке оказывают необходимую помощь. В следственное управление СК РФ по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе (ХМАО) задержан мужчина, который пытался изнасиловать ребенка. Мать мальчика написала заявление в полицию.

В Березовском районе (ХМАО) два подростка из коррекционной школы подозреваются в изнасиловании ученицы. Источник URA.RU в правоохранительных структурах подтвердил информацию. «В совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней подозреваются два подростка, также несовершеннолетние. Они страдают слабоумием. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Но сам инцидент произошел не на территории школы», — сообщил инсайдер. Источник агентства опроверг информацию о том, что насильственные действия совершали на протяжении месяца. В настоящее время проходят следственные мероприятия по делу. Пострадавшей девочке оказывают необходимую помощь. В следственное управление СК РФ по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе (ХМАО) задержан мужчина, который пытался изнасиловать ребенка. Мать мальчика написала заявление в полицию.