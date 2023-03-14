Hokkaido Shimbun: японские рыбаки недовольны антироссийской политикой Токио

15 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Японские рыбаки недовольны антироссийской политикой Токио из-за спада экономики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Японские рыбаки недовольны антироссийской политикой Токио, которая привела к спаду экономической активности в популярном рыбопромысловом регионе Японии Немуро. Об этом сообщило издание Hokkaido Shimbun. «От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса,» — публикуют мнение рыбаков издание Hokkaido Shimbun. Пятидесятилетний Хадзиме Нарита, занимающийся промыслом водорослей, отметил, что отношения между Токио и Москвой настолько ухудшились, что остается только ожидать полного прекращения рыболовного соглашения с Россией. Мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя встал на защиту рыбаков, заявив, что политика Японии наносит ущерб местному сообществу, а власти не могут предсказать, когда возобновится рыболовное соглашение с Россией. По информации издания, рыбаки, не надеясь на действия властей, начали проявлять интерес к рыборазводным фермам по искусственному выращиванию форели и лосося. После начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Позже исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Японский экс-дипломат Укэру Магосаки отметил, что после завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Японские рыбаки недовольны антироссийской политикой Токио, которая привела к спаду экономической активности в популярном рыбопромысловом регионе Японии Немуро. Об этом сообщило издание Hokkaido Shimbun. «От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса,» — публикуют мнение рыбаков издание Hokkaido Shimbun. Пятидесятилетний Хадзиме Нарита, занимающийся промыслом водорослей, отметил, что отношения между Токио и Москвой настолько ухудшились, что остается только ожидать полного прекращения рыболовного соглашения с Россией. Мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя встал на защиту рыбаков, заявив, что политика Японии наносит ущерб местному сообществу, а власти не могут предсказать, когда возобновится рыболовное соглашение с Россией. По информации издания, рыбаки, не надеясь на действия властей, начали проявлять интерес к рыборазводным фермам по искусственному выращиванию форели и лосося. После начала Россией спецоперации на Украине и поддержки Японией западных санкций против Москвы, отношения между странами усугубились, а Япония была внесена российскими властями в список недружественных стран. Позже исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи заявил, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Японский экс-дипломат Укэру Магосаки отметил, что после завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе.