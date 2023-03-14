Конгрессмен Гетц предупредил о потере США миллиардов долларов и новейших технологий из-за Украины

США теряют колоссальные средства и технологии, оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщил конгрессмен США от республиканской партии Мэтт Гетц. Риски, которые несут США, подчеркнула потеря американского беспилотника в Черном море.
«Сегодняшняя потеря беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в Черном море еще раз напоминает нам о коварной реальности нашего участия в российско-украинском конфликте. Соединенные Штаты Америки уже израсходовали более 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Теперь мы теряем драгоценную американскую технологию стоимостью в сотни миллионов долларов, такую как MQ-9 Reaper», — написал Мэтт Гетц на своей странице в Twitter. Он также призвал президента США Джо Байдена прекратить косвенное участие Вашингтона в украинском конфликте, пока он не перерос в прямое столкновение с Россией.
Американский беспилотник MQ-9 упал в Черном море 14 марта. В Пентагоне сообщили, что беспилотник выполнял разведывательную миссию, передает RT. Беспилотник не нес вооружений, сообщает «Национальная служба новостей».
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