14 марта 2023

Конгрессмен Гетц предупредил о потере США миллиардов долларов и новейших технологий из-за Украины

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, беспилотник, nato, ввс сша, mq-9 reaper
Упавший в Черном море беспилотник подчеркивает риски, которые несут США, считает республиканец Мэтт Гетц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США теряют колоссальные средства и технологии, оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщил конгрессмен США от республиканской партии Мэтт Гетц. Риски, которые несут США, подчеркнула потеря американского беспилотника в Черном море.

«Сегодняшняя потеря беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в Черном море еще раз напоминает нам о коварной реальности нашего участия в российско-украинском конфликте. Соединенные Штаты Америки уже израсходовали более 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Теперь мы теряем драгоценную американскую технологию стоимостью в сотни миллионов долларов, такую как MQ-9 Reaper», — написал Мэтт Гетц на своей странице в Twitter. Он также призвал президента США Джо Байдена прекратить косвенное участие Вашингтона в украинском конфликте, пока он не перерос в прямое столкновение с Россией.

Американский беспилотник MQ-9 упал в Черном море 14 марта. В Пентагоне сообщили, что беспилотник выполнял разведывательную миссию, передает RT. Беспилотник не нес вооружений, сообщает «Национальная служба новостей».

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США теряют колоссальные средства и технологии, оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщил конгрессмен США от республиканской партии Мэтт Гетц. Риски, которые несут США, подчеркнула потеря американского беспилотника в Черном море. «Сегодняшняя потеря беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper в Черном море еще раз напоминает нам о коварной реальности нашего участия в российско-украинском конфликте. Соединенные Штаты Америки уже израсходовали более 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Теперь мы теряем драгоценную американскую технологию стоимостью в сотни миллионов долларов, такую как MQ-9 Reaper», — написал Мэтт Гетц на своей странице в Twitter. Он также призвал президента США Джо Байдена прекратить косвенное участие Вашингтона в украинском конфликте, пока он не перерос в прямое столкновение с Россией. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черном море 14 марта. В Пентагоне сообщили, что беспилотник выполнял разведывательную миссию, передает RT. Беспилотник не нес вооружений, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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