Суд поставил точку в деле свердловского депутата

Свердловский суд проигнорировал апелляционную жалобу депутата Алапаевска по делу о мошенничестве
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Андрей Дедюхин не сможет больше претендовать на пост в гордуме Алапаевска Фото:

Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу депутата гордумы Алапаевска Андрея Дедюхина, признанного виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Приговор Алапаевского городского суда в отношении Дедюхина вступил в силу и оставлен без изменений. Теперь его должны лишить прав занимать место в гордуме», — сказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Дедюхин требовал деньги у технического директора местного предприятия, чтобы снизить тому сумму иска за неустойку при строительстве водопровода почти на 15 миллионов. Дедюхина поймали силовики из алапаевского отделения свердловского УФСБ в момент, когда он получал деньги от директора предприятия.

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Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу депутата гордумы Алапаевска Андрея Дедюхина, признанного виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Приговор Алапаевского городского суда в отношении Дедюхина вступил в силу и оставлен без изменений. Теперь его должны лишить прав занимать место в гордуме», — сказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Дедюхин требовал деньги у технического директора местного предприятия, чтобы снизить тому сумму иска за неустойку при строительстве водопровода почти на 15 миллионов. Дедюхина поймали силовики из алапаевского отделения свердловского УФСБ в момент, когда он получал деньги от директора предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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