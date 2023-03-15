Суд поставил точку в деле свердловского депутата

Свердловский суд проигнорировал апелляционную жалобу депутата Алапаевска по делу о мошенничестве

Андрей Дедюхин не сможет больше претендовать на пост в гордуме Алапаевска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу депутата гордумы Алапаевска Андрея Дедюхина, признанного виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Приговор Алапаевского городского суда в отношении Дедюхина вступил в силу и оставлен без изменений. Теперь его должны лишить прав занимать место в гордуме», — сказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Дедюхин требовал деньги у технического директора местного предприятия, чтобы снизить тому сумму иска за неустойку при строительстве водопровода почти на 15 миллионов. Дедюхина поймали силовики из алапаевского отделения свердловского УФСБ в момент, когда он получал деньги от директора предприятия.