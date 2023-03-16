16 марта 2023

Моор определил, кому в Тюмени положена субсидия на оплату услуг ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание губернатора. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал региональный стандарт на 2023 год Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил, что субсидии на оплату коммунальных услуг смогут получить семьи, чьи расходы на эту статью превышают 20% от совокупного дохода. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области утвердил максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2023 год. Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%», — говорится в сообщении. Согласно документу, субсидии смогут получить семьи, чьи расходы на ЖКХ превышают 20% от совокупного дохода.

Отмечается также, что постановление имеет обратную силу и распространяется на правоотношения с 1 января 2023 года. Сумма, запланированная в областном бюджете на субсидирование оплаты коммунальных услуг, превышает 524 млн рублей.

Ранее агентство рассказало о том, что до июля 2023 года тюменцам можно не бояться роста тарифов ЖКХ. Внеочередное повышение в Тюменской области провели в декабре 2022 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил, что субсидии на оплату коммунальных услуг смогут получить семьи, чьи расходы на эту статью превышают 20% от совокупного дохода. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области. «Губернатор Тюменской области утвердил максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2023 год. Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%», — говорится в сообщении. Согласно документу, субсидии смогут получить семьи, чьи расходы на ЖКХ превышают 20% от совокупного дохода. Отмечается также, что постановление имеет обратную силу и распространяется на правоотношения с 1 января 2023 года. Сумма, запланированная в областном бюджете на субсидирование оплаты коммунальных услуг, превышает 524 млн рублей. Ранее агентство рассказало о том, что до июля 2023 года тюменцам можно не бояться роста тарифов ЖКХ. Внеочередное повышение в Тюменской области провели в декабре 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...