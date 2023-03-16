Моор определил, кому в Тюмени положена субсидия на оплату услуг ЖКХ

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал региональный стандарт на 2023 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор определил, что субсидии на оплату коммунальных услуг смогут получить семьи, чьи расходы на эту статью превышают 20% от совокупного дохода. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области утвердил максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг на 2023 год. Согласно региональному стандарту, доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 20%», — говорится в сообщении. Согласно документу, субсидии смогут получить семьи, чьи расходы на ЖКХ превышают 20% от совокупного дохода.

Отмечается также, что постановление имеет обратную силу и распространяется на правоотношения с 1 января 2023 года. Сумма, запланированная в областном бюджете на субсидирование оплаты коммунальных услуг, превышает 524 млн рублей.

Ранее агентство рассказало о том, что до июля 2023 года тюменцам можно не бояться роста тарифов ЖКХ. Внеочередное повышение в Тюменской области провели в декабре 2022 года.