На Тюмень надвигается опасная погода с мокрым снегом. Скрин

17 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Метеорологи обещают югу Тюменской области похолодание и сильный ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специалисты МЧС по Тюменской области предупреждают о приближении опасной погоды с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Информация размещена в telegram-канале «МЧС Тюменская область». «По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении. Специалисты предполагают, что такая погода продлится один день. Жителей области просят быть предельно аккуратными и бдительными. Федеральный метеорологический ресурс Gismeteo предполагает, что в это же время произойдет резкое снижение температуры до -9 градусов. А сильный ветер и осадки могут повториться в следующие две недели. Сильный ветер и осадки могут повториться в течение следующих двух недель Скрин: Gismeteo

Специалисты МЧС по Тюменской области предупреждают о приближении опасной погоды с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Информация размещена в telegram-канале «МЧС Тюменская область». «По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении. Специалисты предполагают, что такая погода продлится один день. Жителей области просят быть предельно аккуратными и бдительными. Федеральный метеорологический ресурс Gismeteo предполагает, что в это же время произойдет резкое снижение температуры до -9 градусов. А сильный ветер и осадки могут повториться в следующие две недели.