Специалисты МЧС по Тюменской области предупреждают о приближении опасной погоды с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Информация размещена в telegram-канале «МЧС Тюменская область».
«По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.
Специалисты предполагают, что такая погода продлится один день. Жителей области просят быть предельно аккуратными и бдительными. Федеральный метеорологический ресурс Gismeteo предполагает, что в это же время произойдет резкое снижение температуры до -9 градусов. А сильный ветер и осадки могут повториться в следующие две недели.
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