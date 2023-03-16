16 марта 2023

На Тюмень надвигается опасная погода с мокрым снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, снег, снег в городе
Метеорологи обещают югу Тюменской области похолодание и сильный ветер Фото:

Специалисты МЧС по Тюменской области предупреждают о приближении опасной погоды с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Информация размещена в telegram-канале «МЧС Тюменская область».

«По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что такая погода продлится один день. Жителей области просят быть предельно аккуратными и бдительными. Федеральный метеорологический ресурс Gismeteo предполагает, что в это же время произойдет резкое снижение температуры до -9 градусов. А сильный ветер и осадки могут повториться в следующие две недели.

Сильный ветер и осадки могут повториться в течение следующих двух недель
Сильный ветер и осадки могут повториться в течение следующих двух недель

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Специалисты МЧС по Тюменской области предупреждают о приближении опасной погоды с мокрым снегом и сильными порывами ветра. Информация размещена в telegram-канале «МЧС Тюменская область». «По прогнозам синоптиков 18 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении. Специалисты предполагают, что такая погода продлится один день. Жителей области просят быть предельно аккуратными и бдительными. Федеральный метеорологический ресурс Gismeteo предполагает, что в это же время произойдет резкое снижение температуры до -9 градусов. А сильный ветер и осадки могут повториться в следующие две недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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