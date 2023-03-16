В челябинском городе чиновники заказали стриптиз Артура Пирожкова. Фото, видео

17 марта 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Ростовая кукла Александра Реввы в трусах выступила на празднике педагогов Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) сотрудники управления образования заказали на 8 Марта ростовую куклу Артура Пирожкова. Видео, где кукла комедийного героя исполняет танец в трусах в окружении педагогов, появились в социальных сетях. «Таким образом в управлении образования решили заранее отпраздновать 8 Марта. Развеселившиеся чиновники, включая начальство, вовсю фотографировались в обнимку с куклами. Испортили праздник возмущенные посетители, которые считали 7 марта рабочим днем и пытались прорваться к чиновникам через закрытые двери», — рассказал URA.RU инсайдер. Сейчас горожане обсуждают ситуацию в соцсетях. «А куда делись фото с 8 марта с управлением образования?» — пишет Наталья Н. в комментариях паблика «Ростовые куклы Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». Именно там видео впервые увидело большинство пользователей. URA.RU связалось с управлением образования Южноуральска. Там после вопроса корреспондента, заявили, что начальство уехало на совещание в областной центр. В мэрии Южноуральска URA.RU на звонок не ответили. Праздник в управлении отметили с ростовой куклой комедийного героя читатель URA.RU

В Южноуральске (Челябинская область) сотрудники управления образования заказали на 8 Марта ростовую куклу Артура Пирожкова. Видео, где кукла комедийного героя исполняет танец в трусах в окружении педагогов, появились в социальных сетях. «Таким образом в управлении образования решили заранее отпраздновать 8 Марта. Развеселившиеся чиновники, включая начальство, вовсю фотографировались в обнимку с куклами. Испортили праздник возмущенные посетители, которые считали 7 марта рабочим днем и пытались прорваться к чиновникам через закрытые двери», — рассказал URA.RU инсайдер. Сейчас горожане обсуждают ситуацию в соцсетях. «А куда делись фото с 8 марта с управлением образования?» — пишет Наталья Н. в комментариях паблика «Ростовые куклы Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». Именно там видео впервые увидело большинство пользователей. URA.RU связалось с управлением образования Южноуральска. Там после вопроса корреспондента, заявили, что начальство уехало на совещание в областной центр. В мэрии Южноуральска URA.RU на звонок не ответили.