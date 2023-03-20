Путин обозначил главную совместную цель России и Китая

Путин: цель России и Китая состоит в достижении многополярного мира
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Россия и Китай строят более справедливый мир, заявил Владимир Путин Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда».

Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.

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Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда». Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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