Путин обозначил главную совместную цель России и Китая

Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда».
Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.
Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда». Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.