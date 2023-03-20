Путин обозначил главную совместную цель России и Китая

Путин: цель России и Китая состоит в достижении многополярного мира

20 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Россия и Китай строят более справедливый мир, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля . Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда». Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.

Россия и Китай имеют общую цель добиться более справедливого многополярного мироустройства, которое было бы основано на международном праве. Об этом президент России Владимир Путин написал в собственной статье накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Совместно с единомышленниками, Россия и Китай последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства», — написал Путин. Текст статьи опубликован на официальном сайте Кремля. Президент России добавил, что такое мироустройство будет отвечать международному праву, а не интересам и потребностям «золотого миллиарда». Владимир Путин также отметил, что по итогам 2022 года зафиксирован новый рекорд по товарообороту между Россией и Китаем, который достиг 185 млрд долларов. Учитывая такие результаты, ранее завяленная планка в 200 млрд долларов может быть превышена уже в нынешнем году, а не в 2024. Российский лидер подчеркнул, что, в отличие от различных мировых гегемонов, вносящих разлад между странами, Россия и Китай выстраивают «мосты» сотрудничества.