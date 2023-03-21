Власти пермского города объявили о массовом наборе чиновников

22 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Мэрия ищет сотрудников в разные отделы администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Чусового (Пермский край) начала массовый набор сотрудников. Ищут будущих чиновников в отдел имущества, закупок, контроля и ремонта жилфонда. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Чусовского городского округа Пермского края информирует о приеме резюме на следующие должности: консультант по закупкам отдела по взаимодействию с заказчиками и контрактации МКУ „Управление закупок Чусовского городского округа Пермского края“. Заведующий сектором по реализации программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, начальник сектора распоряжения имуществом отдела имущественных отношений», — говорится в публикации. Всего объявлено об открытии семи вакансий. Также мэрия ищет консультанта в отдел ремонта жилфонда, начальника в отдел имущества, консультанта проверок и контроля и других. Будущим рабочим обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста и надбавки. Резюме просят направлять на электронную почту, адрес которой размещен в группе.

Администрация Чусового (Пермский край) начала массовый набор сотрудников. Ищут будущих чиновников в отдел имущества, закупок, контроля и ремонта жилфонда. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Чусовского городского округа Пермского края информирует о приеме резюме на следующие должности: консультант по закупкам отдела по взаимодействию с заказчиками и контрактации МКУ „Управление закупок Чусовского городского округа Пермского края“. Заведующий сектором по реализации программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, начальник сектора распоряжения имуществом отдела имущественных отношений», — говорится в публикации. Всего объявлено об открытии семи вакансий. Также мэрия ищет консультанта в отдел ремонта жилфонда, начальника в отдел имущества, консультанта проверок и контроля и других. Будущим рабочим обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста и надбавки. Резюме просят направлять на электронную почту, адрес которой размещен в группе.