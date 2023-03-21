21 марта 2023

Власти пермского города объявили о массовом наборе чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , чиновник, портфель, бизнесмен, министр, туфли
Мэрия ищет сотрудников в разные отделы администрации Фото:

Администрация Чусового (Пермский край) начала массовый набор сотрудников. Ищут будущих чиновников в отдел имущества, закупок, контроля и ремонта жилфонда. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Чусовского городского округа Пермского края информирует о приеме резюме на следующие должности: консультант по закупкам отдела по взаимодействию с заказчиками и контрактации МКУ „Управление закупок Чусовского городского округа Пермского края“. Заведующий сектором по реализации программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, начальник сектора распоряжения имуществом отдела имущественных отношений», — говорится в публикации. Всего объявлено об открытии семи вакансий.

Также мэрия ищет консультанта в отдел ремонта жилфонда, начальника в отдел имущества, консультанта проверок и контроля и других. Будущим рабочим обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста и надбавки. Резюме просят направлять на электронную почту, адрес которой размещен в группе.

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Администрация Чусового (Пермский край) начала массовый набор сотрудников. Ищут будущих чиновников в отдел имущества, закупок, контроля и ремонта жилфонда. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Чусовского городского округа Пермского края информирует о приеме резюме на следующие должности: консультант по закупкам отдела по взаимодействию с заказчиками и контрактации МКУ „Управление закупок Чусовского городского округа Пермского края“. Заведующий сектором по реализации программ по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, начальник сектора распоряжения имуществом отдела имущественных отношений», — говорится в публикации. Всего объявлено об открытии семи вакансий. Также мэрия ищет консультанта в отдел ремонта жилфонда, начальника в отдел имущества, консультанта проверок и контроля и других. Будущим рабочим обещают полный соцпакет, возможности карьерного роста и надбавки. Резюме просят направлять на электронную почту, адрес которой размещен в группе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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