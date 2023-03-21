В управляющей компании элитного ЖК в Челябинске объяснили причины обысков

22 марта 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

По словам директора УК, обыски прошли из-за заявления фирм, аффилированных с Олегом Колесниковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор управляющей компании (УК) «Дом на Лесопарковой», которая обслуживает элитный жилой комплекс «Лесопарковый» в Челябинске, Константин Богданов объяснил URA.RU причины обысков, которые силовики провели накануне. По словам директора, таким образом фирмы, аффилированные с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, пытаются нарушить деятельность компании. «В нашем офисе производился обыск в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ, возбужденного по заявлению фирм, аффилированных с Колесниковым. В Арбитражном суде Челябинской области находится спор о взаимных финансовых прениях между нашими организациями», — сообщил URA.RU Богданов. По его мнению, заявители обратились в полицию с одной лишь целью — усилить свои позиции в суде. При этом УК не отказывается от оплаты задолженности, если ее установит суд, но считает, что сальдо в их пользу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям собственников офисов, которые оплачивали коммунальные услуги не поставщику, а управляющей компании. Владельцы выяснили, что оплата за услуги должна производиться непосредственно поставщику и заподозрили, что представители УК могут осуществлять сбор денежных средств неправомерно. Силовики провели обыск в здании УК 21 марта. Из офиса компании вынесли документы и компьютерную технику. Директора допросили в качестве подозреваемого. По версии следствия, речь идет о миллионном ущербе, который компания нанесла собственникам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор управляющей компании (УК) «Дом на Лесопарковой», которая обслуживает элитный жилой комплекс «Лесопарковый» в Челябинске, Константин Богданов объяснил URA.RU причины обысков, которые силовики провели накануне. По словам директора, таким образом фирмы, аффилированные с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, пытаются нарушить деятельность компании. «В нашем офисе производился обыск в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ, возбужденного по заявлению фирм, аффилированных с Колесниковым. В Арбитражном суде Челябинской области находится спор о взаимных финансовых прениях между нашими организациями», — сообщил URA.RU Богданов. По его мнению, заявители обратились в полицию с одной лишь целью — усилить свои позиции в суде. При этом УК не отказывается от оплаты задолженности, если ее установит суд, но считает, что сальдо в их пользу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что уголовное дело было возбуждено по заявлениям собственников офисов, которые оплачивали коммунальные услуги не поставщику, а управляющей компании. Владельцы выяснили, что оплата за услуги должна производиться непосредственно поставщику и заподозрили, что представители УК могут осуществлять сбор денежных средств неправомерно. Силовики провели обыск в здании УК 21 марта. Из офиса компании вынесли документы и компьютерную технику. Директора допросили в качестве подозреваемого. По версии следствия, речь идет о миллионном ущербе, который компания нанесла собственникам.