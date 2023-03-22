Росавиация определилась с бюджетными авиарейсами в Пермь

«Азимут» стала одной из авиакомпаний, которая планирует выполнять субсидируемые рейсы в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пять авиакомпаний получат субсидии на выполнение авиарейсов в Пермь из других российских городов. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«В отборе приняли участие: АО „Авиакомпания АЗИМУТ“, ООО „Авиакомпания ‚Икар‘, АО ‚Авиакомпания ‚Сибирь‘“, АО „ЮВТ АЭРО“, ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что всего в отборе приняла участие 21 авиакомпания.

Так, «Азимут» получит субсидии на выполнение рейсов в Пермь из Махачкалы и Минеральных Вод. Авиакомпании «Икар» субсидируют маршруты из шести городов (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород). Четыре субсидируемых рейса одобрены для авиакомпании «ЮТэйр» (Когалым, Сургут, Тюмень, Уфа). Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии на рейс из Новосибирска в Пермь, а «ЮВТ-Аэро» — на рейсы из Казани и Самары.