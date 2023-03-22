22 марта 2023

Росавиация определилась с бюджетными авиарейсами в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, взлет самолета, azimuth, azimuthaero, ак азимут
«Азимут» стала одной из авиакомпаний, которая планирует выполнять субсидируемые рейсы в Пермь Фото:

Пять авиакомпаний получат субсидии на выполнение авиарейсов в Пермь из других российских городов. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«В отборе приняли участие: АО „Авиакомпания АЗИМУТ“, ООО „Авиакомпания ‚Икар‘, АО ‚Авиакомпания ‚Сибирь‘“, АО „ЮВТ АЭРО“, ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что всего в отборе приняла участие 21 авиакомпания.

Так, «Азимут» получит субсидии на выполнение рейсов в Пермь из Махачкалы и Минеральных Вод. Авиакомпании «Икар» субсидируют маршруты из шести городов (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород). Четыре субсидируемых рейса одобрены для авиакомпании «ЮТэйр» (Когалым, Сургут, Тюмень, Уфа). Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии на рейс из Новосибирска в Пермь, а «ЮВТ-Аэро» — на рейсы из Казани и Самары.

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Пять авиакомпаний получат субсидии на выполнение авиарейсов в Пермь из других российских городов. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). «В отборе приняли участие: АО „Авиакомпания АЗИМУТ“, ООО „Авиакомпания ‚Икар‘, АО ‚Авиакомпания ‚Сибирь‘“, АО „ЮВТ АЭРО“, ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что всего в отборе приняла участие 21 авиакомпания. Так, «Азимут» получит субсидии на выполнение рейсов в Пермь из Махачкалы и Минеральных Вод. Авиакомпании «Икар» субсидируют маршруты из шести городов (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск и Нижний Новгород). Четыре субсидируемых рейса одобрены для авиакомпании «ЮТэйр» (Когалым, Сургут, Тюмень, Уфа). Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии на рейс из Новосибирска в Пермь, а «ЮВТ-Аэро» — на рейсы из Казани и Самары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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