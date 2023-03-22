22 марта 2023

Пермские полицейские поймали десятки преступников, находившихся в розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, мвд, патруль, ппс, полиция
Помимо преступников полицейские нашли десятки пропавших без вести Фото:

Полицейские в Пермском крае поймали более 60 преступников, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.

«В результате работы разысканы 63 человека, совершившие противоправные деяния и числящиеся в федеральном розыске за полицией и иными правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится на сайте. Преступников поймали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

Среди задержанных был сбежавший из колонии-поселения заключенный и иностранный гражданин, разыскиваемый за мошенничество. Также были найдены 33 человека, пропавших без вести и 17 несовершеннолетних, ушедших из дома.

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Полицейские в Пермском крае поймали более 60 преступников, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. «В результате работы разысканы 63 человека, совершившие противоправные деяния и числящиеся в федеральном розыске за полицией и иными правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится на сайте. Преступников поймали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Среди задержанных был сбежавший из колонии-поселения заключенный и иностранный гражданин, разыскиваемый за мошенничество. Также были найдены 33 человека, пропавших без вести и 17 несовершеннолетних, ушедших из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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