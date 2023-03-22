Пермские полицейские поймали десятки преступников, находившихся в розыске

Помимо преступников полицейские нашли десятки пропавших без вести Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полицейские в Пермском крае поймали более 60 преступников, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте.

«В результате работы разысканы 63 человека, совершившие противоправные деяния и числящиеся в федеральном розыске за полицией и иными правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится на сайте. Преступников поймали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».

Среди задержанных был сбежавший из колонии-поселения заключенный и иностранный гражданин, разыскиваемый за мошенничество. Также были найдены 33 человека, пропавших без вести и 17 несовершеннолетних, ушедших из дома.