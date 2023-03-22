В Перми, не проработав года, закрылась сеть китайских пельменных

В Перми прекратила работу сеть китайских пельменных «Пекин»

Основатели проекта «Пекин» приняли решение закрыть его Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми закрылась сеть китайских пельменных «Пекин». По информации СМИ, решение принято владельцами заведения, которые намерены запустить другой проект.

«Одна из основательниц сети „Пекин“ Анна Чжан пояснила, что проект был пробным, поэтому принято решение закрыть его. За ним последует другой проект. Его подробности пока не раскрываются», — рассказала изданию Business Class предприниматель.

Кафе китайской кухни «Пекин» начали свою работу в мае 2022 года. Несколько точек появилось в разных районах города.