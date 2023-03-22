Тюменка зарезала приятеля за то, что он попросил у нее спиртное

Жительница Тюменской области зарезала приятеля за спиртное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Тукман Тюменской области убила своего знакомого за то, что он попросил дать ему алкоголь. Об этом сообщил следственный комитет Тюменской области.

«В ночь на 10 января 2023 года в квартире дома, расположенного по улице Заводской в поселке Тукман Нижнетавдинского района 55-летняя обвиняемая распивала алкогольные напитки с пришедшим к ней в гости 47—летним знакомым. После застолья мужчина, уходя домой, попросил у хозяйки спиртное с собой, чем сильно ее разозлил», — сказано в публикации СК.

Разозлившись, женщина нанесла собутыльнику три удара ножом в область шеи и грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменец убил своего собутыльника и устроил пожар. Мужчина сжег дом, чтобы скрыть следы убийства.