Мишустин упомянул тюменский межвузовский кампус в отчете перед ГД

23 марта 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин упомянул тюменский межвузовский кампус перед депутатами Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин упомянул межвузовский кампус в Тюмени в ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы. Эфир транслировала Государственная дума. «В прошлом году предусмотрели порядка 30 млрд рублей на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, а центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми. Отобрали еще девять проектов (перечисление городов — прим. ред.), в том числе в Тюмени», — сообщил Мишустин. Ранее тюменские власти запланировали постройку межвузовского кампуса на территории старой зареки. Местные жители подняли бунт, после чего Александр Моор отменил реновацию и перенес место строительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин упомянул межвузовский кампус в Тюмени в ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы. Эфир транслировала Государственная дума. «В прошлом году предусмотрели порядка 30 млрд рублей на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, а центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми. Отобрали еще девять проектов (перечисление городов — прим. ред.), в том числе в Тюмени», — сообщил Мишустин. Ранее тюменские власти запланировали постройку межвузовского кампуса на территории старой зареки. Местные жители подняли бунт, после чего Александр Моор отменил реновацию и перенес место строительства.