22 марта 2023

Мишустин упомянул тюменский межвузовский кампус в отчете перед ГД

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин упомянул тюменский межвузовский кампус перед депутатами Госдумы Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин упомянул межвузовский кампус в Тюмени в ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы. Эфир транслировала Государственная дума.

«В прошлом году предусмотрели порядка 30 млрд рублей на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, а центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми. Отобрали еще девять проектов (перечисление городов — прим. ред.), в том числе в Тюмени», — сообщил Мишустин.

Ранее тюменские власти запланировали постройку межвузовского кампуса на территории старой зареки. Местные жители подняли бунт, после чего Александр Моор отменил реновацию и перенес место строительства.

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Премьер-министр Михаил Мишустин упомянул межвузовский кампус в Тюмени в ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы. Эфир транслировала Государственная дума. «В прошлом году предусмотрели порядка 30 млрд рублей на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, а центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми. Отобрали еще девять проектов (перечисление городов — прим. ред.), в том числе в Тюмени», — сообщил Мишустин. Ранее тюменские власти запланировали постройку межвузовского кампуса на территории старой зареки. Местные жители подняли бунт, после чего Александр Моор отменил реновацию и перенес место строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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