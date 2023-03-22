Мишустин упомянул тюменский межвузовский кампус в отчете перед ГД

Премьер-министр Михаил Мишустин упомянул межвузовский кампус в Тюмени в ежегодном отчете правительства перед депутатами Госдумы. Эфир транслировала Государственная дума.
«В прошлом году предусмотрели порядка 30 млрд рублей на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, а центрами притяжения талантливой молодежи станут 25 университетских кампусов мирового уровня. Мы уже начали создание восьми. Отобрали еще девять проектов (перечисление городов — прим. ред.), в том числе в Тюмени», — сообщил Мишустин.
Ранее тюменские власти запланировали постройку межвузовского кампуса на территории старой зареки. Местные жители подняли бунт, после чего Александр Моор отменил реновацию и перенес место строительства.
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