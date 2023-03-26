Психотерапевт назвала главную ошибку пар, которая убивает отношения

Психотерапевт Смит: пары разрушаются из-за постоянных споров

26 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Психотерапевт посоветовала не спорить с партнером на эмоциях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конфликте многие партнеры склонны оскорблять друг друга на эмоциях, что постепенно делает примирение невозможным. Об этом рассказала американская врач-психотерапевт Шинейд Смит. Она считает, что нельзя пытаться разрешить конфликт, когда оба партнера находятся «в пылу спора». «Сделайте перерыв, даже если это всего на несколько секунд, и примите решение о том, следует ли говорить то, что вы собирались», — посоветовала Шинейд Смит. Ее цитирует британское издание The Mirror. Врач уверена, что в конфликте партнеры либо хотят себя защитить, либо хотят победить в споре, и никто не заинтересован, чтобы на самом деле понять другого. Шинейд Смит предупреждает, что конфликты неизбежно будут происходить в любых отношениях. Их не следует пытаться избежать, важно правильно из них выходить. Для сохранения прочного союза врач рекомендует обсуждать проблемы, только когда оба партнера остыли, а также устраивать регулярные свидания, даже если отношения длятся уже много лет. Эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр дала десять советов, которые помогут сохранить союз. Блэр порекомендовала проводить с партнером больше времени, не отвлекаясь ни на что, больше разговаривать и находить компромиссы.

В конфликте многие партнеры склонны оскорблять друг друга на эмоциях, что постепенно делает примирение невозможным. Об этом рассказала американская врач-психотерапевт Шинейд Смит. Она считает, что нельзя пытаться разрешить конфликт, когда оба партнера находятся «в пылу спора». «Сделайте перерыв, даже если это всего на несколько секунд, и примите решение о том, следует ли говорить то, что вы собирались», — посоветовала Шинейд Смит. Ее цитирует британское издание The Mirror. Врач уверена, что в конфликте партнеры либо хотят себя защитить, либо хотят победить в споре, и никто не заинтересован, чтобы на самом деле понять другого. Шинейд Смит предупреждает, что конфликты неизбежно будут происходить в любых отношениях. Их не следует пытаться избежать, важно правильно из них выходить. Для сохранения прочного союза врач рекомендует обсуждать проблемы, только когда оба партнера остыли, а также устраивать регулярные свидания, даже если отношения длятся уже много лет. Эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр дала десять советов, которые помогут сохранить союз. Блэр порекомендовала проводить с партнером больше времени, не отвлекаясь ни на что, больше разговаривать и находить компромиссы.