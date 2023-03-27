Власти Израиля выполнили требования протестующих

27 марта 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Израиля выполнит требования протестующих и приостановит судебную реформу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Израиль приостановит судебную реформу, которая стала поводом для массовых протестов в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Израиль приостановит судебную реформу», — обратился Биньямин Нетаньяху к главе правительственной коалиции страны, предает Kan. В Израиле начались акции протеста после отставки министра обороны Йоава Галанта, который не поддержал судебную реформу. Если бы ее приняли, тогда парламентское большинство фактически получило бы контроль над процессом выбора судей Верховного суда.

Израиль приостановит судебную реформу, которая стала поводом для массовых протестов в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Израиль приостановит судебную реформу», — обратился Биньямин Нетаньяху к главе правительственной коалиции страны, предает Kan. В Израиле начались акции протеста после отставки министра обороны Йоава Галанта, который не поддержал судебную реформу. Если бы ее приняли, тогда парламентское большинство фактически получило бы контроль над процессом выбора судей Верховного суда.