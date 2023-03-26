Мэрия в ХМАО приравняла чиновников к инвалидам

27 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Чиновники получили пригласительные на концерт для инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае инициативная группа инвалидов пожаловалась на то, что не смогла попасть на концерт для лиц с ограниченными возможностями. Депутат городской думы Леонард Насибуллин рассказал журналисту URA.RU, что бесплатные места достались чиновникам, и на всех желающих таких билетов не хватило. «Я получил коллективную жалобу, под которой подписалось 16 лиц с ОВЗ. Они сообщили, что не смогли попасть на концерт в ККЦК „Юность Шаима“, потому что не получили бесплатные билеты. Однако на этом концерте присутствовали чиновники администрации города, которым места достались по пригласительным. Я считаю, что это вопиющее нарушение прав инвалидов — наши бюрократы получают зарплату в сотни тысяч рублей, почти все ездят на иномарках, и не в состоянии заплатить за билет», — прокомментировал Насибуллин. По словам депутата, он написал обращение в департамент социальной политики Урая. «Вице-мэр Елена Подбуцкая ответила мне на депутатский запрос, что, как правило, пригласительные билеты вручаются по усмотрению администрации муниципального автономного учреждения „Культура“ отдельным категориям граждан: инвалидам, ветеранам войны и труда, семьям военнослужащих, а также представителям органов местного самоуправления и благотворителей, которые принимали участие в организации», — добавил Насибуллин. В пресс-службе мэрии Урая в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что провели служебное расследование. На концерт, о котором говорилось в жалобе, было выделено десять пригласительных для профильных замов главы Урая, благотворителей и лиц, причастных к развитию культурного учреждения и проведению мероприятия. Билеты на концерт ККЦК не мог самостоятельно предлагать инвалидам из-за введенных ковидных ограничений — заполняемость зала должна была составлять не более 35%. «По результатам расследования выяснено, что в адрес учреждения не поступали запросы от местных отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых на выделение пригласительных билетов», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что мэрия Ханты-Мансийска пообещала обеспечивать инвалидов «умными» квартирами. Глава города Максим Ряшин взял на себя обязательства каждый год оснащать не менее двух квартир такими технологиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае инициативная группа инвалидов пожаловалась на то, что не смогла попасть на концерт для лиц с ограниченными возможностями. Депутат городской думы Леонард Насибуллин рассказал журналисту URA.RU, что бесплатные места достались чиновникам, и на всех желающих таких билетов не хватило. «Я получил коллективную жалобу, под которой подписалось 16 лиц с ОВЗ. Они сообщили, что не смогли попасть на концерт в ККЦК „Юность Шаима“, потому что не получили бесплатные билеты. Однако на этом концерте присутствовали чиновники администрации города, которым места достались по пригласительным. Я считаю, что это вопиющее нарушение прав инвалидов — наши бюрократы получают зарплату в сотни тысяч рублей, почти все ездят на иномарках, и не в состоянии заплатить за билет», — прокомментировал Насибуллин. По словам депутата, он написал обращение в департамент социальной политики Урая. «Вице-мэр Елена Подбуцкая ответила мне на депутатский запрос, что, как правило, пригласительные билеты вручаются по усмотрению администрации муниципального автономного учреждения „Культура“ отдельным категориям граждан: инвалидам, ветеранам войны и труда, семьям военнослужащих, а также представителям органов местного самоуправления и благотворителей, которые принимали участие в организации», — добавил Насибуллин. В пресс-службе мэрии Урая в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что провели служебное расследование. На концерт, о котором говорилось в жалобе, было выделено десять пригласительных для профильных замов главы Урая, благотворителей и лиц, причастных к развитию культурного учреждения и проведению мероприятия. Билеты на концерт ККЦК не мог самостоятельно предлагать инвалидам из-за введенных ковидных ограничений — заполняемость зала должна была составлять не более 35%. «По результатам расследования выяснено, что в адрес учреждения не поступали запросы от местных отделений Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых на выделение пригласительных билетов», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что мэрия Ханты-Мансийска пообещала обеспечивать инвалидов «умными» квартирами. Глава города Максим Ряшин взял на себя обязательства каждый год оснащать не менее двух квартир такими технологиями.