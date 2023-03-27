Мэрия поселка в ХМАО ответила на жалобы жителей из-за огромной лужи

В поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) построят систему водоотведения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. Ранее жители жаловались на огромную лужу на улице Крымская.
«На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоотведения для устранения скопления талых вод на данном участке. При наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы», — уточнили в администрации Приобья.
В мэрии пояснили, что пока зимний период не закончен и грунт остается промерзшим. Сейчас воду откачивают.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница поселка Приобье засняла на видео огромную лужу на улице Крымская. Потопы начались, когда здесь сделали дорогу между автобусной остановкой и магазином «Монетка». Похожая ситуация наблюдалась на улицах 50 лет Победы, Мостоотряд и переулке Телевизионный.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.