27 марта 2023
26 марта 2023

Мэрия поселка в ХМАО ответила на жалобы жителей из-за огромной лужи

Мэрия Приобья в ХМАО: в поселке построят систему водоотведения
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, прогулка, лужа, сапоги
Жители пожаловались на огромную лужу в поселке Фото:

В поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) построят систему водоотведения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. Ранее жители жаловались на огромную лужу на улице Крымская.

«На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоотведения для устранения скопления талых вод на данном участке. При наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы», — уточнили в администрации Приобья.

В мэрии пояснили, что пока зимний период не закончен и грунт остается промерзшим. Сейчас воду откачивают.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница поселка Приобье засняла на видео огромную лужу на улице Крымская. Потопы начались, когда здесь сделали дорогу между автобусной остановкой и магазином «Монетка». Похожая ситуация наблюдалась на улицах 50 лет Победы, Мостоотряд и переулке Телевизионный.

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В поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО) построят систему водоотведения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. Ранее жители жаловались на огромную лужу на улице Крымская. «На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоотведения для устранения скопления талых вод на данном участке. При наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы», — уточнили в администрации Приобья. В мэрии пояснили, что пока зимний период не закончен и грунт остается промерзшим. Сейчас воду откачивают. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница поселка Приобье засняла на видео огромную лужу на улице Крымская. Потопы начались, когда здесь сделали дорогу между автобусной остановкой и магазином «Монетка». Похожая ситуация наблюдалась на улицах 50 лет Победы, Мостоотряд и переулке Телевизионный.
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