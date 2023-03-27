В «Лаборатории Касперского» объяснили риски манипуляций со смартфонами в несертифицированных центрах

«Лаборатория Касперского»: несертифицированный мастер внедрит вирусы в телефон под видом прошивки

28 марта 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Недобросовестный мастер может заразить телефон вирусами во время прошивки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Специалист из несертифицированного сервисного центра во время установки нового программного обеспечения может заразить вирусами телефон на Android. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. «Мастер во время прошивки телефона может внедрить самые разные виды вредоносных программ. Нельзя исключать и то, что после обращения к недобросовестному специалисту, телефон может работать некорректно», — пишет Газета.ru , ссылаясь на Галова. После перепрошивки телефон может и вовсе перестать работать, добавил Галов. В других случаях прошивка может привести к потере данных с устройства. «Во время прошивки „мастер“ получает неограниченный доступ к настройкам телефона, поэтому лучше заранее оценить риски и обратиться в сертифицированный центр», — пояснил эксперт.

Специалист из несертифицированного сервисного центра во время установки нового программного обеспечения может заразить вирусами телефон на Android. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. «Мастер во время прошивки телефона может внедрить самые разные виды вредоносных программ. Нельзя исключать и то, что после обращения к недобросовестному специалисту, телефон может работать некорректно», — пишет Газета.ru, ссылаясь на Галова. После перепрошивки телефон может и вовсе перестать работать, добавил Галов. В других случаях прошивка может привести к потере данных с устройства. «Во время прошивки „мастер“ получает неограниченный доступ к настройкам телефона, поэтому лучше заранее оценить риски и обратиться в сертифицированный центр», — пояснил эксперт.