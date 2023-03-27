Косачев озвучил ключевую задачу для ООН после ее принятия решения по «Северным потокам»

Косачев: ООН обязана создать комиссию по расследованию теракта на «Северных потоках»

28 марта 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Вице-спикер СФ РФ Косачев уверен, что ООН обязана начать расследование по «Северным потокам» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Организация Объединенных Наций (ООН) должна создавать комиссии по расследованию фактов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя непринятие Совбезом ООН резолюции РФ и Китая о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». «ООН обязана создавать комиссии по расследованию фактов», — написал Косачев в telegram-канале. По его мнению, такая обязанность вытекает из Декларации об установлении фактов ООН в области поддержания мира и безопасности. Ранее Совет Безопасности ООН отказался принять проект резолюции РФ, призывающей организацию создать комиссию для расследования подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15, сообщает РИА Новости. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли ночью 26 сентября 2022 года. По оценкам экспертов, газопроводы «Северные потоки» могут восстановить, но для этого должны быть экономические и политические предпосылки со стороны Запада. Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США.

Организация Объединенных Наций (ООН) должна создавать комиссии по расследованию фактов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя непринятие Совбезом ООН резолюции РФ и Китая о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». «ООН обязана создавать комиссии по расследованию фактов», — написал Косачев в telegram-канале. По его мнению, такая обязанность вытекает из Декларации об установлении фактов ООН в области поддержания мира и безопасности. Ранее Совет Безопасности ООН отказался принять проект резолюции РФ, призывающей организацию создать комиссию для расследования подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15, сообщает РИА Новости. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли ночью 26 сентября 2022 года. По оценкам экспертов, газопроводы «Северные потоки» могут восстановить, но для этого должны быть экономические и политические предпосылки со стороны Запада. Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США.