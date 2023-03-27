Тюменцы не смогут отслеживать движение общественного транспорта

Система отслеживания городских маршрутов уйдет на техническое обслуживание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени 29 марта не смогут отслеживать движение нужных им автобусов в приложении и на сайте «Тюменский транспорт». Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас о том, что на время проведения профилактических работ с 11 до 15 часов 29 марта сайт и приложение „Тюменский транспорт“ будут временно недоступны», — говорится в сообщении.

Информацию предоставил «Тюменьгортранс». Будет ли движение транспорта во время работ отображаться в системе 2GIS, неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские автобусы и маршрутки регулярно нарушают расписание движения. Одного из перевозчиков за это оштрафовали.