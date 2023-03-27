27 марта 2023

Тюменцы не смогут отслеживать движение общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, остановка общественного транспорта, остановка автобусная
Система отслеживания городских маршрутов уйдет на техническое обслуживание Фото:

Жители Тюмени 29 марта не смогут отслеживать движение нужных им автобусов в приложении и на сайте «Тюменский транспорт». Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города».

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас о том, что на время проведения профилактических работ с 11 до 15 часов 29 марта сайт и приложение „Тюменский транспорт“ будут временно недоступны», — говорится в сообщении.

Информацию предоставил «Тюменьгортранс». Будет ли движение транспорта во время работ отображаться в системе 2GIS, неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские автобусы и маршрутки регулярно нарушают расписание движения. Одного из перевозчиков за это оштрафовали.

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Жители Тюмени 29 марта не смогут отслеживать движение нужных им автобусов в приложении и на сайте «Тюменский транспорт». Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень. Администрация города». «Уважаемые пассажиры! Информируем вас о том, что на время проведения профилактических работ с 11 до 15 часов 29 марта сайт и приложение „Тюменский транспорт“ будут временно недоступны», — говорится в сообщении. Информацию предоставил «Тюменьгортранс». Будет ли движение транспорта во время работ отображаться в системе 2GIS, неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские автобусы и маршрутки регулярно нарушают расписание движения. Одного из перевозчиков за это оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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